💥 ФНС назвала ошибки бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП

ФНС на своем сайте перечислила 7 ошибок в уведомлениях.

1. Неверно указан налоговый (отчетный) период.

В 2023 году уведомление нужно подавать только по срокам уплаты, которые будут в этом году, если не сдается декларация

2. Неверно указан КБК, ОКТМО или заполнен КБК, по которому не нужно уведомление.

3. Уведомление представлено после сдачи декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением уведомления о налоге на имущество организаций).

Уведомления о налоге на имущество возможно после сдачи декларации, если в уведомлении исчислен налог за объекты, по которым не сдают декларацию (облагаемые по кадастровой стоимости).

4. В уведомлении с указанием периода за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года.

Если за 1 – 3 кварталы 2022 года сумма налога была уплачена в 2022 году в полном объеме, сдавать уведомление за этот период не надо.

Если вы ошибочно сдали уведомление за 2022 год, занизив сумму авансов, например, по УСН, все ваши платежи перестанут считаться уплаченными вовремя и может начисляться пеня.

5. Неправильное указание реквизитов в платежке-уведомлении.

Например, если в платежке по НДФЛ поставить 1 кв. 2023 года или просто дату уплаты (17.02.2023), будет невозможно определить, к какому сроку относить платеж.

По НДФЛ за период с 23.01 по 22.02 надо указать срок 28.02.2023 или МС.02.2023.

6. Уточненное уведомление сдают не с указанием полной суммы, а на дельту с последним уведомлением по этому же сроку.

Если вы сдаете повторное уведомление по этому же сроку и налогу, оно считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.

7. Уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока.

В этой ситуации платежи не смогут сформировать уведомлений. Как уведомление может быть учтен последний платеж, что повлечет заниженную сумму начислений.

Если вы все же сделали несколько платежей, то для корректного исчисления налога надо сдать уведомление.