Уралсиб приостановил валютные платежи

С 27 февраля 2023 года банк «Уралсиб» приостанавливает исходящие валютные платежи для физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте банка.
Переводы в банк временно прекратились для следующих валют:
- доллар США;
- фунт стерлингов;
- датская крона;
- японская йена;
- шведская крона;
- канадский доллар;
- норвежская крона;
- австралийский доллар;
- швейцарский франк.
Сотрудники банка работают над тем, чтобы минимизировать последствия введенных санкций.
«Мы рекомендуем обновить мобильное приложение банка до последней версии и не удалять его со своих мобильных устройств», – сказано в сообщении банка.
Все остальные сервисы доступны клиентам банка на территории РФ. Банковские карты работают без ограничений.
У тех, кто находится за границей, приостановится действие карт Union Pay.