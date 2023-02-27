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Уралсиб приостановил валютные платежи

Банк «Уралсиб» начал бороться с последствиями введенных санкций. Временно приостановлены исходящие валютные платежи и действие карт Union Pay у клиентов, которые находятся за границей. На территории РФ все сервисы работают без сбоев.

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С 27 февраля 2023 года банк «Уралсиб» приостанавливает исходящие валютные платежи для физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте банка.

Переводы в банк временно прекратились для следующих валют:

  • доллар США;
  • фунт стерлингов;
  • датская крона;
  • японская йена;
  • шведская крона;
  • канадский доллар;
  • норвежская крона;
  • австралийский доллар;
  • швейцарский франк.

Сотрудники банка работают над тем, чтобы минимизировать последствия введенных санкций.

«Мы рекомендуем обновить мобильное приложение банка до последней версии и не удалять его со своих мобильных устройств», – сказано в сообщении банка.

Все остальные сервисы доступны клиентам банка на территории РФ. Банковские карты работают без ограничений.

У тех, кто находится за границей, приостановится действие карт Union Pay.

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