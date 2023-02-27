Уралсиб приостановил валютные платежи

С 27 февраля 2023 года банк «Уралсиб» приостанавливает исходящие валютные платежи для физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте банка.

Переводы в банк временно прекратились для следующих валют:

доллар США;

фунт стерлингов;

датская крона;

японская йена;

шведская крона;

канадский доллар;

норвежская крона;

австралийский доллар;

швейцарский франк.

Сотрудники банка работают над тем, чтобы минимизировать последствия введенных санкций.

«Мы рекомендуем обновить мобильное приложение банка до последней версии и не удалять его со своих мобильных устройств», – сказано в сообщении банка.

Все остальные сервисы доступны клиентам банка на территории РФ. Банковские карты работают без ограничений.

У тех, кто находится за границей, приостановится действие карт Union Pay.