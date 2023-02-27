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Банк ДОМ.РФ начал открывать специальные счета для СРО

Компании смогут бесплатно открыть спецсчета компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Банковское обслуживание также будет бесплатным.

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Саморегулируемые организациям (СРО) смогут открывать специальные счета компенсационных фондов в банке ДОМ.РФ. Об этом пишет «Коммерсант».

Открыть счет могут компании, которые внесены в соответствующий госреестр и работают в сфере инженерного, архитектурного и строительного проектирования, капитального ремонта, строительства и реконструкции.

Банк ДОМ.РФ предлагает участникам СРО бесплатное открытие и ведение специального счета.

Для средств компенсационных фондов нет ограничений по сумме депозита, счет можно пополнять, а деньги досрочно снимать. Кроме того, на неснижаемый остаток можно подключить дополнительную опцию начисления процентов.

«В свою очередь, за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО могут до 1 января 2024 года предоставлять членам целевые займы по минимальной процентной ставке. Эта возможность является существенной поддержкой для субъектов МСП», – сообщила Анна Корнелюк, директор малого и среднего бизнеса Банка ДОМ.РФ.

Сейчас размер льготных займов составляет 9,4 млрд рублей. Эта сумма поддержала контракты на общую сумму порядка 47 млрд рублей.

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