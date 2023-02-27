Малый и средний бизнес может подать заявку на льготный лизинг оборудования

27 февраля 2023 года Корпорация МСП начала принимать заявки на льготный лизинг. Об этом сообщается в телеграм-канале Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП.

По сравнению с 2022 годом, общая сумма льготного лизинга в 2023 году выросла в семь раз, и составляет почти 10 млрд рублей.

В 1 квартале 2023 года льготный лизинг на новое производственное оборудование могут оформить микро- и малые предприятия, которые относятся к сфере обрабатывающих производств.

Для них доступна льготная процентная ставка 6% и 8% сроком до семи лет. На программу поддержки выделено 2,4 млрд рублей.

«Сегодня первая часть заявочной кампании. Всего планируем три», – написал Александр Исаевич.

Остальные 7,1 млрд рублей субъекты МСП смогут получить по программе «ключ+». Воспользоваться предложением смогут компании, которые работают в области туризма, медицины, спорта, науки, IT и в отрасли обрабатывающего производства,

Для среднего бизнеса ставка «ключ+» будет 6% с лимитом до 100 млн рублей, для малого бизнеса – 7%, а для микропредприятий – 7,5% с лимитом до 50 млн рублей.

Взять в лизинг можно исключительно новое отечественное и иностранное оборудование: станки, приборы, устройства, аппараты и технологические линии, которые можно разместить в помещении или на земельном участке.

Подать заявку на льготный лизинг можно на сайте МСП.