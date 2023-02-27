ФНС разъяснила, как запрашивать документы. Вышел новый манифест «Разумное истребование»

В нем прописаны 8 принципов аккуратного использования полномочий по истребованию документов и минимизации издержек как налогоплательщика, так и налогового органа.
Принципы разумного истребования:
1. Законность
Истребуются документы, когда есть полномочия.
2. Риск-ориентированный подход
Запрашиваются документы и информация только при риске нарушений. Льгота, предусмотренная законодательством о налогах и сборах, или налог к возмещению не является основанием для обязательного истребования документов (информации).
3. Индивидуализация
Истребуются документы за один или несколько периодов только для подтверждения выявленных фактов налоговых нарушений. В остальных случаях запрашиваются документы по конкретным операциям (сделкам).
4. Определенность
Используются в запросах четкие формулировки, чтобы налогоплательщик однозначно понял, чего от него хотят.
5. Однократность
Истребуются документы в том случае, если не представлялись налогоплательщиком ранее.
6. Приоритет получения информации из доступных государственных ресурсов
Истребуются документы, когда не могут быть получены из имеющихся у налоговых органов информационных ресурсов и от других органов власти.
7. Цифровая среда
Используется электронный документооборот для отправки требования и получения соответствующих документов.
8. Срочность
Возможность продлить срок предоставления документов при получении мотивированного обращения налогоплательщика.
А для допросов манифест будет? А то его уже регулярно применяют в ежедневных предпроверочных мероприятиях.
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