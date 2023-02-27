Налоговые проверки

ФНС разъяснила, как запрашивать документы. Вышел новый манифест «Разумное истребование»

У всех налоговых инспекций будет единообразное поведение при истребовании документов. Для этого ФНС выпустила манифест «Разумное истребование».

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ФНС разъяснила, как запрашивать документы. Вышел новый манифест «Разумное истребование»
Иллюстрация: pressfoto/freepik

В нем прописаны 8 принципов аккуратного использования полномочий по истребованию документов и минимизации издержек как налогоплательщика, так и налогового органа.

Принципы разумного истребования:

1. Законность

Истребуются документы, когда есть полномочия.

2. Риск-ориентированный подход

Запрашиваются документы и информация только при риске нарушений. Льгота, предусмотренная законодательством о налогах и сборах, или налог к возмещению не является основанием для обязательного истребования документов (информации).

3. Индивидуализация

Истребуются документы за один или несколько периодов только для подтверждения выявленных фактов налоговых нарушений. В остальных случаях запрашиваются документы по конкретным операциям (сделкам).

4. Определенность

Используются в запросах четкие формулировки, чтобы налогоплательщик однозначно понял, чего от него хотят.

5. Однократность

Истребуются документы в том случае, если не представлялись налогоплательщиком ранее.

6. Приоритет получения информации из доступных государственных ресурсов

Истребуются документы, когда не могут быть получены из имеющихся у налоговых органов информационных ресурсов и от других органов власти.

7. Цифровая среда

Используется электронный документооборот для отправки требования и получения соответствующих документов.

8. Срочность

Возможность продлить срок предоставления документов при получении мотивированного обращения налогоплательщика.

А для допросов манифест будет? А то его уже регулярно применяют в ежедневных предпроверочных мероприятиях.

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