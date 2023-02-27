Производителям промышленных товаров дадут льготные кредиты

Правительство выделит 1 млрд рублей на программу льготного кредитования производителей промышленной продукции. Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующие распоряжения. Об сообщается на сайте кабмина.

«Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой можно будет взять льготный кредит, будет утвержден Минпромторгом по решению специальной межведомственной комиссии», – сказано в сообщении.

Льготный кредит будут выдавать по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс 3 п.п. Разницу компенсируют субсидии из федерального бюджета.

Максимальный размер льготного кредита – 100 млрд рублей. Размер софинансирования по каждому инвестиционному проекту должен быть не менее 20% от его общей стоимости.

Поддержка направлена на привлечение инвестиций для производства приоритетной промышленной продукции.