Дипломы бакалавров признают документом о полном высшем образовании

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко в эфире «Россия-24» заявил, что дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании.

Андрей Фурсенко подчеркнул, что теперь все выпускники высших учебных заведений будут считаться дипломированными специалистами, как это было в советское время.

«Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», – сообщил Андрей Фурсенко.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Дипломы, полученные ранее, будут признаваться в РФ.

Сейчас Минобрнауки готовит новые государственные образовательные стандарты. Переход с Болонской системы образования на традиционную начнут в 2023-2024 учебному году.