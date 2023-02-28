Малый и средний бизнес побил рекорд по оформлению кредитов

Малый и средний бизнес (МСБ) в декабре 2022 года получил рекордное количество кредитов на 1,36 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ.

Средний размер кредита малому и среднему бизнесу составил 6,3 млн рублей, что также рекорд с июля 2021 года.

За 2022 год кредиты малого и среднего бизнеса выросли почти на 30%, превысив 9,6 трлн рублей. Общая просрочка платежей сократилась с 8,1% до 5,6%.

Эксперты издания «Коммерсант» отмечают, что такие рекордные показатели стали возможны благодаря федеральным и региональным программам поддержки малого предпринимательства.

Доля льготных кредитов в Промсвязьбанке в начале 2023 года превысила 35%. В Альфа-банке льготное кредитование выросло с 5% в 2021 году до 25% к концу 2022 года.

Банкам выгодно кредитовать малый и средний бизнес: они получают субсидии. Однако малому бизнесу бывает сложно собрать большой пакет документов для получения льготного кредита.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов уточнил, что в декабре 2022 года предприниматели чаще оформляли оборотные коммерческие кредиты.

В 2023 году темпы кредитования МСБ могут замедлиться. Это связано с падением реальных доходов и с ростом долговой нагрузки основных потребителей товаров и услуг.