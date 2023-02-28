Виски будут привозить из Индии

Алкогольная сибирская группа (АСГ) договорилась с индийской компанией Allied Blenders & Distillers (ABD) об эксклюзивной дистрибуции виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve. Об этом пишет «Коммерсант».

Поставки алкогольной продукции начались в феврале 2023 года. До этого продукции индийского производителя виски не было на рынке в РФ. Индия производит 60% мирового объема виски.

Контракт между компаниями действует до конца октября 2025 года. Примерная стоимость напитка The Officer’s Choice будет составлять 1-1,2 тыс. рублей за бутылку, а Sterling Reserve – от 1,1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

The Officer’s Choice производится из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов. В составе Sterling Reserve шотландские дистилляты.

В 2022 году зарубежные производители виски приостановили поставки, поэтому новые напитки могут занять 25% рынка в ценовой категории от 900 до 1,2 тыс. рублей за бутылку.

Также АСГ начала привозить из Индии ром. В 2023 году компания собирается продать более 2 млн бутылок индийского алкоголя.