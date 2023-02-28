Сбер опроверг информацию об утечке данных

Пресс-служба Сбербанка сообщила, что информация об утечке данных банка не соответствует действительности. Об этом пишет «ТАСС».
«На хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний „Сбера“. Никакой чувствительной финансовой информации в них нет», – сообщает «Сбер».
Ранее мы писали, что в открытый доступ утекли данные сотрудников и клиентов «СберЛогистики». В файлах есть уникальные номера телефонов, адреса электронной почты, а также ФИО клиентов и сотрудников компании.