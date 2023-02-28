Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в 2023 году

Продажа национализированных предприятий в Крыму начнется в течение 2023 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Госсовета Крыма Владимира Константинова.

«Для нас важно, чтобы человек не просто взял предприятие, а затем думал о перепродаже. Нам нужно развитие. Абсолютно убежден, что мы найдем достойных инвесторов, которые продолжат производство с пользой для Крыма», – сообщил Владимир Константинов.

Осенью 2022 года был принят закон, который позволяет собственностью республики имущество недружественных государств и их граждан. Уже национализировано около 700 объектов.

Во время последнего заседания Госсовет республики решил национализировать порядка 500 объектов, в том числе собственность украинских олигархов, банков и футбольного клуба «Динамо Киев».