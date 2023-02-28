Льготы для МСП

Объем лизинга оборудования для малого бизнеса увеличится в пять раз

Доступ к лизингу для предпринимателей упростят, заявку можно будет подать через Цифровую платформу МСП.РФ. Сейчас работают над тем, чтобы сократить перечень документов.

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Корпорация «МСП» в прошлом году заключила 140 договоров лизинга с представителями малого и среднего бизнеса. В общей сложности 127 лизингополучателей воспользовались услугой на общую сумму 1 млрд 398 млн рублей, узнала «РГ».

«Для расширения возможностей предоставления лизинга малым и средним предприятиям в единую федеральную компанию „МСП Лизинг“ были реформированы четыре региональные лизинговые организации. Благодаря этому мы рассчитываем в пять раз увеличить объем лизинга оборудования для малого бизнеса, чтобы к 2025 году лизинговая поддержка составляла 50 млрд рублей», – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас работа по лизинговому направлению ведется со 130 уникальными поставщиками оборудования как российскими, так и зарубежными. Поставки оборудования планируются из Китая, Италии, Люксембурга, Турции, Беларуси и других стран.

В основном в лизинг идет производственное оборудование для металлообработки и машиностроения, пищевой промышленности, упаковки, медицинского оборудования, химической и легкой промышленности.

По линии корпорации МСП и раньше предоставлялся льготный лизинг, но это делали региональные лизинговые компании, где совладельцами является регион.

Теперь корпорация создает своего оператора, что поможет более эффективному распределению средств между регионами и интеграции с другими продуктами корпорации. Корпорация обещает довести свой льготный лизинг до 50 млрд рублей к 2025 году, так что 2,4 млрд – это только начало.

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