Психология для бухгалтера

Из-за ЕНП ваше колесо жизни перекосило?

Жизнь любого человека складывается из различных ингредиентов: любовь, деньги, здоровье, отпуск (да, есть такое слово в русском языке) и т.д. Очень важно стараться соблюдать баланс во всех направлениях. Иначе за вас это сделает сама Жизнь и уложит на лопатки в самый неподходящий момент.

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Позади январь-февраль – очень тяжелые месяцы для бухгалтерии. В этом году, кажется, особенно, тяжелые. А сегодня уже первый день нового месяца. Чем не повод для чекапа своего колеса?

Предлагаем выполнить известное упражнение. Распечатайте изображение колеса и попробуйте оценить свои успехи в каждой сфере по шкале от 1 до 10. А потом соединить отметки ваших успехов линией по кругу.

В результате получите свое персональное Колесо Жизни, а вместе с ним понимание, чему лично вам нужно уделить больше внимания, а на что – меньше. В каких областях баланс не сошелся.

Кстати, если провисает зона личного развития, попробуйте найти новые стимулы. К примеру, вступите в Сообщество профессиональных бухгалтеров.

Сможете получить персональную программу развития и курсы повышения квалификации. Очень надеемся, что вскоре вас ждут приятные перемены в жизни и высокие оценки по всем пунктам. С весной!

Психология для бухгалтера

Из-за ЕНП ваше колесо жизни перекосило?

Жизнь любого человека складывается из различных ингредиентов: любовь, деньги, здоровье, отпуск (да, есть такое слово в русском языке) и т.д. Очень важно стараться соблюдать баланс во всех направлениях. Иначе за вас это сделает сама Жизнь и уложит на лопатки в самый неподходящий момент.

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