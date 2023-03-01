Из-за ЕНП ваше колесо жизни перекосило?

Позади январь-февраль – очень тяжелые месяцы для бухгалтерии. В этом году, кажется, особенно, тяжелые. А сегодня уже первый день нового месяца. Чем не повод для чекапа своего колеса?

Предлагаем выполнить известное упражнение. Распечатайте изображение колеса и попробуйте оценить свои успехи в каждой сфере по шкале от 1 до 10. А потом соединить отметки ваших успехов линией по кругу.

В результате получите свое персональное Колесо Жизни, а вместе с ним понимание, чему лично вам нужно уделить больше внимания, а на что – меньше. В каких областях баланс не сошелся.

Кстати, если провисает зона личного развития, попробуйте найти новые стимулы. К примеру, вступите в Сообщество профессиональных бухгалтеров.

Сможете получить персональную программу развития и курсы повышения квалификации. Очень надеемся, что вскоре вас ждут приятные перемены в жизни и высокие оценки по всем пунктам. С весной!