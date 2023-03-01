Руководитель ФНС рассказал, как изменилась ФНС за 2022 год

Руководитель Налоговой службы Даниил Егоров подвел итоги работы ФНС в 2022 году. Об этом сообщается на сайте налоговой.

За 2022 год в консолидированный бюджет РФ поступило 33,58 трлн рублей, что на 18% больше, чем в 2021 году.

Федеральный бюджет по сравнению с 2021 годом стал на 22% больше, в него поступило 19,43 трлн рублей. Субъекты РФ в 2022 году получили 14,15 трлн рублей (на 12% больше).

Даниил Егоров отметил, что 2022 году запустили электронную регистрацию бизнеса. Этот процесс теперь занимает 1-3 дней. 80% бизнесменов выбрали электронную регистрацию.

В 2022 году ФНС выдала 4,28 млн квалифицированных электронных подписей. Ее можно получить за 15 минут в 690 офисах.

Риск-ориентированный подход к администрированию НДС привел к сокращению срока возмещения налога на добавленную стоимость. Более 83% НДС возмещается в течение месяца.

ФНС оптимизировала предоставление имущественных и инвестиционных вычетов. Камеральная проверка деклараций и заявлений на вычет сократилась до 12 дней. Физлица за 2022 год вернули 450 млрд рублей.

В 2023 году ФНС будет работать над ускорением системы оповещения компаний о суммах, подлежащих уплате. ФНС сама считает налоги и шлет предприятиям сообщения.

Также Даниил Егоров напомнил, что в 2020 году отменили форму авансового расчета по налогу на имущество, а в 2021 году декларации по налогу на транспорт и землю. Теперь отменили декларацию по налогу на имущество, которое облагается по кадастровой стоимости.

Руководитель ФНС рассказал и про ЕНС, который ввели с 1 января 2023 года. Теперь можно возвращать переплаты без ограничений в три года. Упростили форму платежа до двух реквизитов: ИНН и суммы. Все платежи распределяют по порядку: долг, который возник первым, будет погашен в первую очередь.