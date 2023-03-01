Пострадавшим от обстрелов предприятиям выделят господдержку

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий. Об этом пишут «Ведомости».

В список включат предприятия из регионов со средним уровнем реагирования: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Борис Титов также попросил создать методику расчета ущерба, в соответствии с которой государство определит меры поддержки бизнеса.

Например, могут субсидировать зарплаты, предоставить кредитные и налоговые каникулы, выделить средства на переезд компании в безопасные районы.

Ущерб будут компенсировать как из бюджета, так и повышенными страховыми выплатами.