Экономика России

В Москве стали производить почти на 7% больше косметики

Больше 30 столичных предприятий выпустили свыше 130 млн декоративной и уходовой косметики. Покупатели стали чаще обращать внимание на отечественные бренды.

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За 2022 год производство косметики в Москве увеличилось почти на 7%, сообщает «ТАСС».

Сейчас в столице более 30 косметических производств, где работают свыше 4 тыс. человек. В 2022 году произвели на 6,9% больше продукции, чем за 2021 год.

Предприятия выпускают гигиенические средства, декоративную, уходовую косметику и парфюмерию.

«Столичные предприятия отрасли оснащены передовым оборудованием, современными линиями по изготовлению, фасовке и упаковке продукции. При этом в их число входят не только молодые бренды, но и известные на всю страну производители с более чем вековой историей», – сообщил Владислав Овчинский, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

В 2022 году в столице произвели больше 130 млн средств для макияжа и ухода за кожей, что на 8,5% опережает показатели 2021 года.

Рост производства связан с интересом покупателей. Они стали выбирать отечественные бренды после ухода с рынка зарубежных производителей.

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