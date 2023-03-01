Налоги, взносы, пошлины

Отечественным производителям автомобилей отсрочат уплату утилизационного сбора

Отсрочку получат производители, которые заключили специальные инвестиционные контракты. Срок уплаты сбора переносится на 15 декабря 2023 года.

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую отсрочку по уплате утилизационного сбора для автопроизводителей, которые заключили специальные инвестиционные контракты. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отсрочку можно получить за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы 2023 года. Срок уплаты утилизационного сбора перенесли на 15 декабря 2023 года.

«Отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий», - сказано в сообщении.

С помощью специального инвестиционного контракта автопроизводители могут запустить новое промышленное производство. Проекты финансируются частными капиталовложениями. Государство гарантирует инвесторам налоговые льготы, аренду земли на особых условиях без проведения торгов, а также понятные и неизменные условия контракта.

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