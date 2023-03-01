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Роскомнадзор заблокировал несколько ссылок на сайте фотобанка Shutterstock

Ресурс опубликовал запрещенный контент, который уже удалили. Фотобанк будет полноценно работать в ближайшее время.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту американского фотобанка Shutterstock, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сайте фотобанка был размещен суицидальный и пронаркотический контент.

Shutterstock разблокируют после удаления запрещенной информации.

Сейчас сайт Shutterstock доступен, заблокированы только несколько ссылок. «Роскомсвобода» сообщила, что противоправные материалы уже удалены. Фотобанк планирует возобновить работу через три дня.

В 2019 году Роскомнадзор уже блокировал страницы сайта Shutterstock, где были размещены фотографии, оскорблявшие государственные символы РФ. После того, как запрещенный контент был удален, ресурс разблокировали.

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