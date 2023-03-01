«Яндекс Карты» добавили оплату московской парковки

Пользователи «Яндекс Карты» смогут оплачивать стоянку в приложении, активировав слой с парковками (значок Р на экране), пишет VC.

После этого нужно найти своt место, нажать на него и в появившейся карточке оплатить нужное время.

Там же парковку можно продлить или завершить досрочно – деньги вернутся на парковочный счет, с которого можно расплатиться в будущем.

Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами.

До этого оплату можно было провести в приложении «Парковки России», по SMS, на сайте московского паркинга или с помощью паркомата.

Функция уже доступна в приложении «Яндекс Карт» на Android и iOS, а позже компания обещает добавить ее и в «Навигатор».