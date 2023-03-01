ВТБ просит Роскомнадзор разъяснить правила работы банка в Telegram

Банк ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в мессенджере Telegram. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

При необходимости ВТБ готов скорректировать работу банка в мессенджере или совсем прекратить ее.

Банк намерен работать на тех площадках, которые удобны клиентам. Интернет-банк собираются запустить во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Ранее мы писали, что Роскомнадзор определил список мессенджеров, с которыми банкам запретят работать. В перечень вошел и Telegram.