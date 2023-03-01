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WhatsApp, WeChat и Microsoft Teams войдут в список мессенджеров, которые нельзя использовать банкам

В числе мессенджеров, которые могут быть причислены к иностранным, на сайте Роскомнадзора упоминаются Telegram, WhatsApp, Viber, корпоративные мессенджеры от Microsoft – Microsoft Teams и Skype for Business, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.

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Роскомнадзор сообщил, какие иностранные мессенджеры можно отнести к сервисам, на использование которых с 1 марта распространяются ограничения.

По новым правилам банкам запрещено интегрировать платежные сервисы с такими мессенджерами, а отдельным структурам – передавать через них платежную и персональную информацию.

В числе мессенджеров, которые могут быть причислены к иностранным, на сайте Роскомнадзора упоминаются Telegram, WhatsApp, Viber, корпоративные мессенджеры от Microsoft – Microsoft Teams и Skype for Business, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.

Роскомнадзор разрабатывает порядок формирования и публикации перечня иностранных мессенджеров, а затем составляет этот перечень. Проект приказа Роскомнадзора еще проходит обсуждение на regulation.gov.ru. В планах публиковать не только название мессенджера, но и описание его функциональности, страну и адрес регистрации владельца.

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