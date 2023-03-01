При передаче в пользование транспорта компании из Казахстана будет НДС

Таким образом, если российская компания предоставляет компании из Казахстана железнодорожный подвижной состав, то место реализации для НДС – Россия. Даже если сама перевозка идет исключительно в Казахстане.

При этом НДС 0% с услуг по предоставлению российской организацией железнодорожного состава компании из Казахстана будет только для осуществления международных перевозок.

По таким услугам для осуществления иных видов перевозок применяется ставка НДС 20%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.01.2023 № 03-07-13/1/3084.