НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При передаче в пользование транспорта компании из Казахстана будет НДС

По предоставлению в пользование транспорта для контрагента из стран ЕАЭС место реализации определяют по месту учета компании, оказывающей услуги.

Версия для печати

Таким образом, если российская компания предоставляет компании из Казахстана железнодорожный подвижной состав, то место реализации для НДС – Россия. Даже если сама перевозка идет исключительно в Казахстане.

При этом НДС 0% с услуг по предоставлению российской организацией железнодорожного состава компании из Казахстана будет только для осуществления международных перевозок.

По таким услугам для осуществления иных видов перевозок применяется ставка НДС 20%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.01.2023 № 03-07-13/1/3084.

Налог на имущество физических лиц

На недостроенный многоквартирный дом в Москве действует пониженный налог

В Москве за объект незавершенного строительства, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн. рублей, надо платить только 15% от суммы начисленного налога на имущество физлиц.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Субсидиарная ответственность

Как защитить собственника бизнеса от привлечения к субсидиарной ответственности

Сейчас субсидиарная ответственность применяется все чаще, а избежать ее все сложнее. Даже если имущество и активы записываются на доверенных лиц, они легко могут быть взысканы. Уполномоченные и арбитражные управляющие без проблем выявляют такое имущество.

Как защитить собственника бизнеса от привлечения к субсидиарной ответственности
Система быстрых платежей

Почему во всех странах мира предпочитают оплачивать покупки по QR-коду, и как эта технология развивается в России

После ухода из России зарубежных систем мобильных платежей практически единственным способом оплачивать покупки бесконтактно стал QR-код. Как функционирует такой способ бесконтактной оплаты, рассказываем в статье.

Почему во всех странах мира предпочитают оплачивать покупки по QR-коду, и как эта технология развивается в России

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЭДО

Четыре ошибки при внедрении системы ЭДО в бизнесе

СЭД – система, которая экономит бизнесу средства и значительно ускоряет работу. Однако при неправильном внедрении можно наделать ошибок, чреватых для компании увеличением сроков работ и дополнительными затратами, а в некоторых случаях проект автоматизации может и вовсе провалиться.

Четыре ошибки при внедрении системы ЭДО в бизнесе

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще