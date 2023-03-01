ИП-репетиторов и тренеров освободят от ККТ при безналичной оплате

Проект опубликован на федеральном портале.
В частности, расширят список случаев, когда можно не применять ККТ при получении оплаты от физлиц по безналу.
Сейчас такая льгота есть у образовательных и физкультурно-спортивных организаций.
Но для ИП, которые оказывают такие же услуги, такой льготы нет. Теперь ее хотят ввести.
Смогут не применять ККТ:
- ИП, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности;
- ИП, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.