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ИП-репетиторов и тренеров освободят от ККТ при безналичной оплате

Внесут поправки в закон о ККТ № 54-ФЗ.

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Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, расширят список случаев, когда можно не применять ККТ при получении оплаты от физлиц по безналу.

Сейчас такая льгота есть у образовательных и физкультурно-спортивных организаций.

Но для ИП, которые оказывают такие же услуги, такой льготы нет. Теперь ее хотят ввести.

Смогут не применять ККТ:

  • ИП, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности;
  • ИП, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
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