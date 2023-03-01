ИП-репетиторов и тренеров освободят от ККТ при безналичной оплате

Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, расширят список случаев, когда можно не применять ККТ при получении оплаты от физлиц по безналу.

Сейчас такая льгота есть у образовательных и физкультурно-спортивных организаций.

Но для ИП, которые оказывают такие же услуги, такой льготы нет. Теперь ее хотят ввести.

Смогут не применять ККТ: