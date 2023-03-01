Личные финансы

Онлайн-покупки до 15 тыс. руб. в зарубежных интернет-магазинах можно будет делать без прохождения идентификации

Пока без идентификации можно совершать покупки до 15 тыс. только в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории РФ.

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Онлайн-покупки до 15 тыс. руб. в зарубежных интернет-магазинах можно будет делать без прохождения идентификации
Иллюстрации: MART PRODUCTION/pexels

Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощенном порядке зарубежных онлайн-покупок, пишет «Коммерсант».

Речь идет о товарах дешевле 15 тыс. руб. в зарубежных интернет-магазинах. Упрощенный порядок коснется всех переводов в пользу организаций за пределами России.

«Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации и упрощенной идентификации»,– говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте парламента.

До внесения поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» россияне могли без идентификации совершать покупки до 15 тыс. только в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории России.

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