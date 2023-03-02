Социальные пособия

Профсоюзы предлагают увеличить пособие по безработице

С 2024 года будет новый закон о занятости, в котором установлен максимальный размер пособия по безработице – 100% МРОТ и минимальный – 30% МРОТ.

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Федерация профсоюзов предлагает для безработных, которые состояли в трудовых отношениях с работодателем не менее 8 лет, не ограничивать размер пособия максимальной величиной. А минимальный размер установить равным МРОТ.

Речь идет о законопроекте, который сейчас находится в Госдуме. В новом законе о занятости 170 страниц. Там прописана, в том числе, платформенная занятость. Есть нормы о противодействии нелегальной занятости.

Профсоюзы также предложили увеличить сроки выплаты пособия по безработице.

Предложено продлевать период выплаты, если безработный проходит профобучение или получает дополнительное профобразование по направлению ЦЗН.

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