Профсоюзы предлагают увеличить пособие по безработице

Федерация профсоюзов предлагает для безработных, которые состояли в трудовых отношениях с работодателем не менее 8 лет, не ограничивать размер пособия максимальной величиной. А минимальный размер установить равным МРОТ.

Речь идет о законопроекте, который сейчас находится в Госдуме. В новом законе о занятости 170 страниц. Там прописана, в том числе, платформенная занятость. Есть нормы о противодействии нелегальной занятости.

Профсоюзы также предложили увеличить сроки выплаты пособия по безработице.

Предложено продлевать период выплаты, если безработный проходит профобучение или получает дополнительное профобразование по направлению ЦЗН.