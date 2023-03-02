Налоги, взносы, пошлины

Для пострадавшего бизнеса из Белгородской области продлили сроки уплаты налогов

Для компаний и ИП, которые ведут деятельность на приграничной территории Белгородской области, изменены сроки уплаты налогов на имущество.

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При этом они должны отвечать одному или обоим критериям:

  • им нанесен ущерб в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и терактов в течение СВО;
  • они работают в сфере потребительского рынка, находятся в зоне риска обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и совершения терактов, а их доходы от реализации товаров, работ, услуг снизились более чем на 30% в течение СВО.

Перечень пострадавшего бизнеса составит правительство региона и направит его в ФНС.

Меры поддержки следующие:

  • продление на 12 месяцев сроков уплаты налогов на имущество, авансовых платежей по ним, которые наступают в 2023 году. Например, для ИП будет установлен предельный срок уплаты налогов на имущество по налоговым уведомлениям за период 2022 года – не позднее 2 декабря 2024 года;
  • возможность уплатить эти налоги и авансовые платежи по ним равными частями в размере 1/12 ежемесячно, начиная с месяца, в котором наступает продленный срок их уплаты.

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