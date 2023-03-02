Для малого и среднего бизнеса введут мораторий на повышение арендной платы

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил для малого и среднего бизнеса ввести мораторий на рост платы за аренду земли и офисов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Соответствующее письмо уже отправили министру экономического развития Максиму Решетникову.

Мораторий затронет землю и офисные помещения, которые находятся в собственности государства.

Такое решение было принято, чтобы поддержать предпринимателей, чья чистая прибыль заметно сократилась на фоне санкций.

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что повышение арендной платы негативно влияет на бизнес.