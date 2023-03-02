Инвестиции

Инвесторы остались без выплат по белорусским еврооблигациям

500 млн долларов зависли из-за санкционных ограничений. Минфин Белорусии погасил облигации и выплатил купонный доход, но инвесторы выплат еще не получили.

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Инвесторы из РФ не могут своевременно получить до 500 млн долларов выплат по еврооблигациям Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсант».

Из-за санкций выплаты могут происходить только в белорусских рублях, которые можно получить только после открытия отдельного счета. При этом практика со счетами в белорусской валюте также не гарантирует получения средств.

«При взаимодействии с депозитарием, особенно если представлены документы иностранного происхождения или есть сомнения в правильности заполнения каких-либо граф, заявления могут рассматриваться очень долго», – пояснила Елена Менде, адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака.

Как сообщает Ассоциация владельцев облигаций, инвесторы, которые полностью выполнили все условия белорусской стороны, выплат до сих пор не получили.

28 февраля 2023 года Минфин Белорусии погасил евробонды на 800 млн долларов и выплатил купонный доход на 27,5 млн долларов.

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