Как заполнять уведомление на имущественные налоги: разъяснения от ФНС

В уведомление по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам надо включать только последний годовой платеж. Но только если все авансы были уплачены в 2022 году.

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✔ Если авансы уплачены в 2022 году, а налог по итогам года – в 2023 году, в уведомлении указывают только годовой налог с кодом 34/04, 2022 год.

✔ Если годовой налог тоже был уплачен в 2022 году, то уведомление на этот налог не подают.

✔ Если годовой налог был уплачен в 2023 году, но уже сдана декларация по налогу на имущество, то уведомление на этот налог не подают.

Но если кроме налога из декларации есть еще налог по кадастровой стоимости, который считают налоговики, то уведомление нужно.

✔ Если авансы были уплачены в 2022 году, но в неправильной сумме, и доплата идет в 2023 году, то в уведомлении надо указать правильную сумму с кодом 34/03, 2022 год – сумма авансовых платежей за 1, 2, 3 кварталы 2022 года одной суммой.

Такие разъяснения дает ФНС в письме от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@.

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