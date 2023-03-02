Владельцы сетей связи будут три года хранить данные абонентов

Госдума приняла законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить информацию в течение трех лет. Об этом пишет «RG.RU».
Владельцы сетей должны сохранять аудиозаписи, переписку, фото, видеоматериалы и иные сообщения.
Правоохранительные органы смогут получить доступ к данным по запросу. Контролировать деятельность будет правительство.
Если закон будет подписан президентом, то он вступит в силу через 90 дней после его обнародования. Предположительно, с 1 сентября 2023 года.
Подобные правила уже действуют для операторов мобильной связи.