Интернет и IT

Владельцы сетей связи будут три года хранить данные абонентов

Теперь аудиосообщения, переписка, изображения и видео будут храниться в течение трех лет. Их предоставят правоохранителям по запросу. Подобные правила уже действуют для операторов мобильной связи.

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Госдума приняла законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить информацию в течение трех лет. Об этом пишет «RG.RU».

Владельцы сетей должны сохранять аудиозаписи, переписку, фото, видеоматериалы и иные сообщения.

Правоохранительные органы смогут получить доступ к данным по запросу. Контролировать деятельность будет правительство.

Если закон будет подписан президентом, то он вступит в силу через 90 дней после его обнародования. Предположительно, с 1 сентября 2023 года.

Подобные правила уже действуют для операторов мобильной связи.

Интернет и IT

Владельцы сетей связи будут три года хранить данные абонентов

Теперь аудиосообщения, переписка, изображения и видео будут храниться в течение трех лет. Их предоставят правоохранителям по запросу. Подобные правила уже действуют для операторов мобильной связи.

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