Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы – Дерипаска

«Очень важно верховенство права и предсказуемости. Если мы будем каждый год или квартал менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные», – сказал бизнесмен в ходе Красноярского экономического форума в четверг (Интерфакс).

Дерипаска также предложил прекратить «кабальные, из каменного века, „посадки“ всех подряд неизвестно за что». За экономический проступок достаточно расплатиться компенсацией.

Иностранные инвесторы будут смотреть, как российские инвесторы зарабатывают, какие у них условия. Если не обеспечить привлекательность нашего рынка, то об иностранных инвестициях придется только мечтать.

Что касается присутствия РФ на рынках дружественных стран, то это не будет простым процессом, предупредил Дерипаска. Если нормы ВТО в отношении российских предпринимателей не будут действовать, то нужно переходить на двусторонние соглашения. Будут проблемы с расчетами, санкционное давление будет серьезным.

Бизнесмен также повторил свое предложение вдвое сократить число чиновников и сотрудников правоохранительных органов.