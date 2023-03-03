Аванс от иностранной фирмы за консультационные услуги не облагается НДС

А значит, услуга НДС не облагается.
Поэтому и авансовые платежи, полученные российской организацией в счет предстоящего оказания таких услуг иностранной фирме не облагаются НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.01.2023 № 03-07-08/2772.
Если российская компания оказывает консультационные услуги иностранной компании, то местом реализации РФ не признается.
А значит, услуга НДС не облагается.
Поэтому и авансовые платежи, полученные российской организацией в счет предстоящего оказания таких услуг иностранной фирме не облагаются НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.01.2023 № 03-07-08/2772.
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Если российская компания оказывает консультационные услуги иностранной компании, то местом реализации РФ не признается.
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