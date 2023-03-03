Правительство поддержит производителей спортивных товаров

Правительство выделило из федерального бюджета 914,5 млрд рублей на поддержку производителей спортивного инвентаря и оборудования в 2023-2025 годах. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

301 млн рублей выделят на субсидии в 2023 году. Размер софинансирования одного комплексного проекта – 50 млн рублей.

Производители спортивных товаров смогут компенсировать траты на создание пилотной партии продукции. А также возместить косвенные затраты на проведение испытаний инвентаря и последующего запуска серийного производства.