Экономика России

Правительство поддержит производителей спортивных товаров

Предприятия могут получить субсидии в 50 млн рублей на создание пилотной партии продукции и запуск спортивного оборудования в серийное производство.

Версия для печати

Правительство выделило из федерального бюджета 914,5 млрд рублей на поддержку производителей спортивного инвентаря и оборудования в 2023-2025 годах. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

301 млн рублей выделят на субсидии в 2023 году. Размер софинансирования одного комплексного проекта – 50 млн рублей.

Производители спортивных товаров смогут компенсировать траты на создание пилотной партии продукции. А также возместить косвенные затраты на проведение испытаний инвентаря и последующего запуска серийного производства.

Фиксированные взносы ИП

❓ ИП пытаются добиться от ФНС, какой период указывать в платежке на фиксированные взносы

Чтобы уменьшить аванс по УСН на фиксированные взносы, их надо уплатить до конца квартала. Срок уплаты все ближе, но до сих пор нет четкого ответа от ФНС – какой период указывать в платежке.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Экономика России

Бюджет с начала года пополнился налогами на 5 трлн рублей

Дефицит в январе образовался из-за снижения нефтегазовых котировок и несвоевременного распределения налогов. Срок уплаты ЕНП пришелся на выходной день. Бюджеты регионов не пополнились своевременно, им предложили взять казначейские кредиты.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Заявление о возврате. Как вернуть переплату с ЕНС

С введением в 2023 году ЕНС изменился и порядок возврата переплаты по обязательным платежам. Сейчас это сделать проще и быстрее, чем было раньше. Только возврату теперь подлежит не сумма излишне уплаченного налога, а положительное сальдо по ЕНС. Но обо всем по порядку.

Заявление о возврате. Как вернуть переплату с ЕНС

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще