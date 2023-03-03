Особые экономические зоны (ОЭЗ)

В Сибири создадут две новые особые экономические зоны

Предприятия в них будут заниматься промышленным производством. Планируется привлечь больше 134 млрд инвестиций и создать более 3 тыс. новых рабочих мест.

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Директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев объявил о планах создать в Тыве и Хакасии две особые экономические зоны (ОЭЗ). Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

В половине сибирских ОЭЗ предприятия занимаются промышленным производством.

В конце 2020 года были созданы особые экономические зоны «Красноярская технологическая долина» и «Авангард», а в 2022 году открылась ОЭЗ в Кузбассе. В них запланирована реновация.

«ОЭЗ в Красноярске будет состоять из двух кластеров – алюминиевого и машиностроительного. ОЭЗ в Омске позволит создать нефтехимический кластер на старой промышленной площадке, вдохнув в неё новую жизнь. ОЭЗ в Кузбассе – модернизировать промышленную зону Кемерово для создания химического кластера», – сообщил Виталий Алтабаев.

Промышленные ОЭЗ создадут более 3 тыс. рабочих мест и привлекут больше 134 млрд рублей инвестиций.

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