Учтите контрольные соотношения для декларации по НДС

Они приводятся в письме ФНС от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.

По строке 030 раздела 1 бухгалтер показывает сумму НДС к уплате, если компания освобождена от налога.

Пример: компания применяет упрощенку или другие спецрежимы или пользуется освобождением по статье 145 НК, но выставляла счета-фактуры с НДС (п. 5 ст. 173 НК).

В строке 040 надо показать налог к уплате в бюджет. Эти показатели не могут быть меньше нуля.

В строке 050 отразите сумму, если налог получился к возмещению. Он тоже не должен быть со знаком минус, хоть и отражает разницу между начисленным к уплате и принимаемым к зачету суммами.

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С отчетности за 1-й квартал 2023 года действует форма декларации из приказа ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@.