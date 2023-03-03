НДС

Учтите контрольные соотношения для декларации по НДС

Декларация по НДС оформлена с ошибкой, если любая из строк 030, 040, 050 раздела 1, строка 060 раздела 2 оказались меньше нуля. Основные контрольные соотношения собрали налоговики.

Версия для печати

Они приводятся в письме ФНС от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.

По строке 030 раздела 1 бухгалтер показывает сумму НДС к уплате, если компания освобождена от налога.

Пример: компания применяет упрощенку или другие спецрежимы или пользуется освобождением по статье 145 НК, но выставляла счета-фактуры с НДС (п. 5 ст. 173 НК).

В строке 040 надо показать налог к уплате в бюджет. Эти показатели не могут быть меньше нуля.

В строке 050 отразите сумму, если налог получился к возмещению. Он тоже не должен быть со знаком минус, хоть и отражает разницу между начисленным к уплате и принимаемым к зачету суммами.

Если возникнут сложности с декларацией, обращайтесь за консультациями в «Клерк». У подписчиков Клерк.Премиум подключены неограниченные консультации. Сейчас при подписке на Клерк.Премиум дарим курс повышения квалификации на ваш выбор.

Кроме того, в подписку входят:

  • Неограниченные консультации по учету и кадрам;

  • инструкции про новые законы;

  • онлайн-курсы;

  • 40 часов ИПБ;

  • вебинары на актуальные темы онлайн и в записи;

  • Сертификаты.

С отчетности за 1-й квартал 2023 года действует форма декларации из приказа ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@.

Фиксированные взносы ИП

❓ ИП пытаются добиться от ФНС, какой период указывать в платежке на фиксированные взносы

Чтобы уменьшить аванс по УСН на фиксированные взносы, их надо уплатить до конца квартала. Срок уплаты все ближе, но до сих пор нет четкого ответа от ФНС – какой период указывать в платежке.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Экономика России

Бюджет с начала года пополнился налогами на 5 трлн рублей

Дефицит в январе образовался из-за снижения нефтегазовых котировок и несвоевременного распределения налогов. Срок уплаты ЕНП пришелся на выходной день. Бюджеты регионов не пополнились своевременно, им предложили взять казначейские кредиты.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Заявление о возврате. Как вернуть переплату с ЕНС

С введением в 2023 году ЕНС изменился и порядок возврата переплаты по обязательным платежам. Сейчас это сделать проще и быстрее, чем было раньше. Только возврату теперь подлежит не сумма излишне уплаченного налога, а положительное сальдо по ЕНС. Но обо всем по порядку.

Заявление о возврате. Как вернуть переплату с ЕНС

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще