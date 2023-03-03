Брокер КИТ Финанс перестал принимать и выводить средства в долларах и евро

Брокерская компания «КИТ Финанс» временно приостановила вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро из-за новых санкций США, ЕС и Великобритании. Об этом сообщается на сайте брокера.

«Также просим не использовать для пополнения счетов в долларах США реквизиты Банка „Санкт-Петербург“ (ПАО)», – сказано в сообщении.

24 февраля 2023 года банк «Санкт-Петербург» попал под зарубежные санкции, и брокер перестал обслуживаться в этом банке.

Сейчас у брокера «КИТ Финанс» счета в долларах и евро открыты в Газпромбанке. Банком-корреспондентом для евро является дочерняя кредитная организация ГПБ в Люксембурге – Bank GPB International.