Инвестиции

Брокер КИТ Финанс перестал принимать и выводить средства в долларах и евро

Клиентов попросили не указывать реквизиты банка «Санкт-Петербург» для пополнения счетов, поскольку он попал под зарубежные санкции.

Версия для печати

Брокерская компания «КИТ Финанс» временно приостановила вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро из-за новых санкций США, ЕС и Великобритании. Об этом сообщается на сайте брокера.

«Также просим не использовать для пополнения счетов в долларах США реквизиты Банка „Санкт-Петербург“ (ПАО)», – сказано в сообщении.

24 февраля 2023 года банк «Санкт-Петербург» попал под зарубежные санкции, и брокер перестал обслуживаться в этом банке.

Сейчас у брокера «КИТ Финанс» счета в долларах и евро открыты в Газпромбанке. Банком-корреспондентом для евро является дочерняя кредитная организация ГПБ в Люксембурге – Bank GPB International.

НДФЛ

Налоговый учет по НДФЛ в 2023 году

Налоговики несколько изменили порядок ведения регистра по учету НДФЛ. Ведомство рекомендует дополнить регистр отдельной таблицей для работников, которые часто меняют резидентство, а также указывать доходы граждан от продажи активов.

Налоговый учет по НДФЛ в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Защита персональных данных

Приказ вступил: с 1 марта все работодатели должны учесть изменения и подписать новый акт для обработки персональных данных

С начала марта вступают в силу сразу несколько значимых для всех работодателей изменений в работе с персональными данными.

Приказ вступил: с 1 марта все работодатели должны учесть изменения и подписать новый акт для обработки персональных данных

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Вебинары для бухгалтеров

Онлайн-лекции и вебинары для бухгалтеров и кадровиков в марте 2023 года

Весна — традиционное время подготовки ко всему — к пляжному сезону, выпускным экзаменам, даче. Мы советуем вооружиться советами экспертов и готовиться к очередным поправкам в НК, квартальным отчетам и чехарде в трудовых отношениях с уехавшими и мобилизованными. Встречаем март подборкой полезных онлайн-мероприятий.

Онлайн-лекции и вебинары для бухгалтеров и кадровиков в марте 2023 года

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Инвестиции

На какие акции обратить внимание в 2023 году

В 2023 году отечественные и мировые компании всё ещё остаются в состоянии кризиса, вызванного общемировой финансовой обстановкой в прошлом году. На рынке наблюдается высокая волатильность. Выигрывают на нём в первую очередь трейдеры, для которых это самый прибыльный период.

На какие акции обратить внимание в 2023 году
Обучение для бухгалтеров

От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок

Ну нельзя просто взять и не порадовать своих любимых читателей новой акцией. Еще раз напомним, почему вам станет проще работать с подпиской и какой подарок мы для вас приготовили.

От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок
Читать еще