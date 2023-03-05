Бизнес с каждый годом тратит все больше на брендированные товары

Две трети российских компаний тратят на брендированные товары 5% от годового маркетингового бюджета. Расходы бизнеса на брендированную продукцию растут ежегодно на 10–15%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование SberShop.

Объем рынка брендированной продукции в России составляет 70 млрд руб.

50% респондентов дарят брендированную продукцию. 17% распространяют ее платно или выдают за баллы в программах лояльности. Остальные опрошенные заказывают мерч для мероприятий, где раздают или продают его.

Компании нередко сотрудничают с известными дизайнерами и выпускают качественные товары, а люди носят такие вещи в повседневной жизни, потому что интеграция бренда минимальна.