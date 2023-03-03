У операторов связи будет 224 дня на подключение к системе блокировки мошеннических звонков

Роскомнадзор даст операторам связи 224 дня после получения уведомления, чтобы подключиться к системе блокировки подменных номеров «Антифрод». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергея Хуторцева.

«Мы идем по принципу наибольшей концентрации абонентов, вызовов. Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года. Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления дается 224 дня», - заявил Сергей Хуторцев.

За 224 дня операторы должны перестроить систему, установить необходимые программы и создать защищенный канал передачи данных.

С помощью системы «Антифрод» операторы будут верифицировать номер за 500 миллисекунд.

Блокировка подменных номеров будет стабильно работать к марту 2024 года. До этого момента все операторы страны должны подключить «Антифрод».