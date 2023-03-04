Что хотят изменить в наказании за уклонение от налогов

Перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела дополнят пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней». Поправку вносит законопроект, который Госдума приняла в первом чтении.

Но чтобы дело не завели или прекратили, бизнесу надо будет выплатить штраф.

Законопроект предполагает сокращение максимального срока лишения свободы по ряду преступлений, связанных с неуплатой налогов и сборов:

максимальный срок по статьям о неуплате организацией налогов и страховых сборов и о неисполнении обязанностей налогового агента снижается с шести до пяти лет;

максимальный срок по статье о сокрытии выручки или имущества организации/ИП – с семи до пяти лет,

срок по статье об уклонении от взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве – с четырех до трех лет.

Поправки должны сгладить негативные последствия для российской экономики.