Что хотят изменить в наказании за уклонение от налогов

Сократятся сроки наказания в виде лишения свободы за уклонение от уплаты налоговых платежей.

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Перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела дополнят пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней». Поправку вносит законопроект, который Госдума приняла в первом чтении.

Но чтобы дело не завели или прекратили, бизнесу надо будет выплатить штраф.

Законопроект предполагает сокращение максимального срока лишения свободы по ряду преступлений, связанных с неуплатой налогов и сборов:

  • максимальный срок по статьям о неуплате организацией налогов и страховых сборов и о неисполнении обязанностей налогового агента снижается с шести до пяти лет;
  • максимальный срок по статье о сокрытии выручки или имущества организации/ИП – с семи до пяти лет,
  • срок по статье об уклонении от взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве – с четырех до трех лет.

Поправки должны сгладить негативные последствия для российской экономики.

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