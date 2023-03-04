Банки

Райффайзенбанк больше не открывает счета новым компаниям и ИП

Банк не справляется с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание. Действующим корпоративным клиентам запретили открывать дополнительные счета в валюте.

Версия для печати

С 3 марта 2023 года Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщает «Frank Media».

Действующие корпоративные клиенты больше не смогут открывать дополнительные валютные счета. В остальном их обслуживание не изменится.

Райффайзенбанк сообщил, что не справляется с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание. В качестве причин также упомянули повышенные требования банков-корреспондентов к проверке клиентов.

11 января 2023 года Нацбанк Украины потребовал от Raiffeisen Bank International прекратить деятельность в РФ, поскольку банк кредитует военных.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Фиксированные взносы ИП

С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов

У ФНС нет сервиса для составления платежек на взносы и заявления о зачете. На отправленные заявления приходит отказ, а платежки попадают на ЕНП и к ним требуют заявление о зачете.

С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов
Самозанятые

Как изменится рынок внештатного персонала в 2023 году

Фрилансеров с каждым годом становится все больше, а компании все чаще отдают задачи на аутсорс. Это проще, когда появляются краткосрочные проекты или задачи, которые не передашь штатному персоналу. 

Как изменится рынок внештатного персонала в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики не могут определиться с платежками на взносы ИП. Много нового в работе банков

Первая неделя марта заканчивается сумбурно: возмущаться по поводу ЕНП уже нет сил, а странные новости по другим поводам сыпятся из каждого утюга. Перемены нагрянули в работе некоторых банков, а кто-то и вовсе беспокоится о новых законах марта.

«Ночной бухгалтер». Налоговики не могут определиться с платежками на взносы ИП. Много нового в работе банков
Читать еще