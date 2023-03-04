Райффайзенбанк больше не открывает счета новым компаниям и ИП

С 3 марта 2023 года Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщает «Frank Media».

Действующие корпоративные клиенты больше не смогут открывать дополнительные валютные счета. В остальном их обслуживание не изменится.

Райффайзенбанк сообщил, что не справляется с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание. В качестве причин также упомянули повышенные требования банков-корреспондентов к проверке клиентов.

11 января 2023 года Нацбанк Украины потребовал от Raiffeisen Bank International прекратить деятельность в РФ, поскольку банк кредитует военных.