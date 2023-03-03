Финансовый анализ

Расскажем, кто обязан разместить сведения о финансовой отчетности и аудите в Федресурсе

Если пропустите недавние изменения, то ошибетесь в сроках и количестве обязательных публикаций.

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16 марта пройдет бесплатный вебинар для представителей организаций, которые размещают сведения об аудите.

Представить информацию нужно уже в марте. Но важно учесть изменения, которые случились в 2022-2023 годах.

На вебинаре разберем:

  • Порядок, сроки и количество публикаций сообщений об аудите и отчетности в Федресурсе в 2023 году.

  • Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе.

  • Обзор новых инструментов для предотвращения нарушений обязанности в Федресурсу.

  • Практику за нарушение обязанности раскрытия информации в Федресурсе о результатах аудита, отчетности, финансовом состоянии и лицензиях. Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты за октябрь-декабрь 2022 года.

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