АУСН

Запрет на совмещение ЕНП и АУСН с 2023 года не действует

В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя. Там было 33 пункта, теперь их осталось 32.

Версия для печати

Кому нельзя применять АУСН – смотрите в нашей таблице.

В подпункте 33 части 2 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ был запрет на применение АУСН теми, кто перешел на ЕНП. Речь шла про ЕНП, который применялся в порядке эксперимента с 01.07.2022 по 31.12.2022.

С 2023 года ЕНП применяется в обязательном порядке.

Норма о запрете совмещать АУСН и ЕНП с 2023 года отменена.

Однако пока из личного кабинета АУСН эту неактуальную информацию о запрете АУСН + ЕНП не убрали. Скоро уберут.

Об этом сообщает ФНС в письме от 28.02.2023 № АБ-3-20/2880@.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Решения судов: работающему во время больничного «удаленщику» нужно платить зарплату, а не пособие

Суды рассмотрели трудовой спор. Сотрудник работал удаленно, получал задания от руководителя и выполнял задания (отчеты, ответы на обращения); впоследствии сотрудник узнал, что он находился на больничном, о причинах которого работодатель ему не сообщил. Работник обратился с иском в суд и выиграл. В статье обсуждаются в том числе риски работодателя

Решения судов: работающему во время больничного «удаленщику» нужно платить зарплату, а не пособие

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговая отчетность

Плата «за грязь»: декларацию за 2022 можно подать по старой форме до 10.03.2023

Декларацию о плате за негативное воздействие за 2022 предприятию можно сдать по старой форме до 10.03.2023. С начала марта 2023 будет действовать новая форма декларации, также будет обновлен личный кабинет.

Плата «за грязь»: декларацию за 2022 можно подать по старой форме до 10.03.2023

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Счета-фактуры

Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.

Читать еще