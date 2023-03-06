Запрет на совмещение ЕНП и АУСН с 2023 года не действует

Кому нельзя применять АУСН – смотрите в нашей таблице.

В подпункте 33 части 2 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ был запрет на применение АУСН теми, кто перешел на ЕНП. Речь шла про ЕНП, который применялся в порядке эксперимента с 01.07.2022 по 31.12.2022.

С 2023 года ЕНП применяется в обязательном порядке.

Норма о запрете совмещать АУСН и ЕНП с 2023 года отменена.

Однако пока из личного кабинета АУСН эту неактуальную информацию о запрете АУСН + ЕНП не убрали. Скоро уберут.

Об этом сообщает ФНС в письме от 28.02.2023 № АБ-3-20/2880@.