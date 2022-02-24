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📌 Кому нельзя применять АУСН: полный перечень

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Рубрика АУСН
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Перейти на АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей. В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя.

В этом перечне 33 пункта.

Мы подготовили таблицу с запретительными критериями.

Кто не вправе применять АУСН:

№ п/п

Критерий

Примечание

1

Организации с филиалами и обособками

 

2

Организации и ИП, которые стоят на учете в ИФНС в регионе, не участвующим в эксперименте

Бизнес из всех регионов, кроме Москвы, Московской области, Калужской области, Татарстана

3

Банки и небанковские кредитные организации

 

4

Страховщики

 

5

НПФ

 

6

Инвестиционные фонды

 

7

Профучастники рынка ценных бумаг

 

8

Ломбарды

 

9

Компании и ИП, производящие подакцизные товары, а также осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых

Подакцизные товары — кроме: винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из своего винограда.

Полезные ископаемые — кроме общераспространенных

10

Бизнес по азартным играм

 

11

Нотариусы, адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные

 

12

Участники соглашений о разделе продукции

 

13

Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 %

Это ограничение не действует, когда:

УК организации состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и численность инвалидов не менее 50 %, а их зарплата в общей массе — не менее 25 %;

компания занимается внедрением программ для ЭВМ и прочей подобной деятельность, а ее учредитель — бюджетная или автономная организация, в том числе — образовательная

14

Компании, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей

Имеет значение остаточная стоимость по данным бухучета

15

Казенные и бюджетные учреждения

 

16

Иностранный организации

 

17

МФО

 

18

Частные агентства занятости с деятельностью по предоставлению труда работников

 

19

Компании и ИП на иных режимах налогообложения

 

20

Участники договора простого товарищества, инвестиционного товарищества, верительного управления имуществом или концессионного соглашения

 

21

Компании и ИП, работающие по агентским договорам

 

22

Компании и ИП при сделках с ценными бумагами

 

23

Компании и ИП с доходом более 60 млн рублей

Доходы за текущий календарный год

24

Унитарные предприятия

 

25

НКО

 

26

Компании и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия

Список профессий для льготной пенсии утвержден постановлением Правительства № 665 от 16.07.2014

27

Компании и ИП с сотрудниками-нерезидентами РФ

 

28

Компании и ИП с численностью штата более 5 человек;

Имеет значение средняя численность за налоговый период

29

Компании и ИП, у которых есть счет в банке, не включенном в перечень уполномоченных банков

 

30

Компании и ИП, которые делают выплаты, облагаемые НДФЛ по ставкам 9 %, 30 %, 35 %; которые начисляют доход в натуральной форме и в виде матвыгоды

 

31

Компании и ИП, которые платят зарплату наличными

 

32

КФХ

 

33

Компании и ИП, которые перешли на единый налоговый платеж

ЕНП в качестве эксперимента действует с 01.07.2022 по 31.12.2022

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