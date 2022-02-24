📌 Кому нельзя применять АУСН: полный перечень

Перейти на АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей. В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя.
В этом перечне 33 пункта.
Мы подготовили таблицу с запретительными критериями.
Кто не вправе применять АУСН:
№ п/п
Критерий
Примечание
1
Организации с филиалами и обособками
2
Организации и ИП, которые стоят на учете в ИФНС в регионе, не участвующим в эксперименте
Бизнес из всех регионов, кроме Москвы, Московской области, Калужской области, Татарстана
3
Банки и небанковские кредитные организации
4
Страховщики
5
НПФ
6
Инвестиционные фонды
7
Профучастники рынка ценных бумаг
8
Ломбарды
9
Компании и ИП, производящие подакцизные товары, а также осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых
Подакцизные товары — кроме: винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из своего винограда.
Полезные ископаемые — кроме общераспространенных
10
Бизнес по азартным играм
11
Нотариусы, адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные
12
Участники соглашений о разделе продукции
13
Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 %
Это ограничение не действует, когда:
УК организации состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и численность инвалидов не менее 50 %, а их зарплата в общей массе — не менее 25 %;
компания занимается внедрением программ для ЭВМ и прочей подобной деятельность, а ее учредитель — бюджетная или автономная организация, в том числе — образовательная
14
Компании, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей
Имеет значение остаточная стоимость по данным бухучета
15
Казенные и бюджетные учреждения
16
Иностранный организации
17
МФО
18
Частные агентства занятости с деятельностью по предоставлению труда работников
19
Компании и ИП на иных режимах налогообложения
20
Участники договора простого товарищества, инвестиционного товарищества, верительного управления имуществом или концессионного соглашения
21
Компании и ИП, работающие по агентским договорам
22
Компании и ИП при сделках с ценными бумагами
23
Компании и ИП с доходом более 60 млн рублей
Доходы за текущий календарный год
24
Унитарные предприятия
25
НКО
26
Компании и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия
Список профессий для льготной пенсии утвержден постановлением Правительства № 665 от 16.07.2014
27
Компании и ИП с сотрудниками-нерезидентами РФ
28
Компании и ИП с численностью штата более 5 человек;
Имеет значение средняя численность за налоговый период
29
Компании и ИП, у которых есть счет в банке, не включенном в перечень уполномоченных банков
30
Компании и ИП, которые делают выплаты, облагаемые НДФЛ по ставкам 9 %, 30 %, 35 %; которые начисляют доход в натуральной форме и в виде матвыгоды
31
Компании и ИП, которые платят зарплату наличными
32
КФХ
33
Компании и ИП, которые перешли на единый налоговый платеж
ЕНП в качестве эксперимента действует с 01.07.2022 по 31.12.2022
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