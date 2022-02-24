📌 Кому нельзя применять АУСН: полный перечень

№ п/п Критерий Примечание

1 Организации с филиалами и обособками

2 Организации и ИП, которые стоят на учете в ИФНС в регионе, не участвующим в эксперименте Бизнес из всех регионов, кроме Москвы, Московской области, Калужской области, Татарстана

3 Банки и небанковские кредитные организации

4 Страховщики

5 НПФ

6 Инвестиционные фонды

7 Профучастники рынка ценных бумаг

8 Ломбарды

9 Компании и ИП, производящие подакцизные товары, а также осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых Подакцизные товары — кроме: винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из своего винограда. Полезные ископаемые — кроме общераспространенных

10 Бизнес по азартным играм

11 Нотариусы, адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные

12 Участники соглашений о разделе продукции

13 Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 % Это ограничение не действует, когда: УК организации состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и численность инвалидов не менее 50 %, а их зарплата в общей массе — не менее 25 %; компания занимается внедрением программ для ЭВМ и прочей подобной деятельность, а ее учредитель — бюджетная или автономная организация, в том числе — образовательная

14 Компании, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей Имеет значение остаточная стоимость по данным бухучета

15 Казенные и бюджетные учреждения

16 Иностранный организации

17 МФО

18 Частные агентства занятости с деятельностью по предоставлению труда работников

19 Компании и ИП на иных режимах налогообложения

20 Участники договора простого товарищества, инвестиционного товарищества, верительного управления имуществом или концессионного соглашения

21 Компании и ИП, работающие по агентским договорам

22 Компании и ИП при сделках с ценными бумагами

23 Компании и ИП с доходом более 60 млн рублей Доходы за текущий календарный год

24 Унитарные предприятия

25 НКО

26 Компании и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия Список профессий для льготной пенсии утвержден постановлением Правительства № 665 от 16.07.2014

27 Компании и ИП с сотрудниками-нерезидентами РФ

28 Компании и ИП с численностью штата более 5 человек; Имеет значение средняя численность за налоговый период

29 Компании и ИП, у которых есть счет в банке, не включенном в перечень уполномоченных банков

30 Компании и ИП, которые делают выплаты, облагаемые НДФЛ по ставкам 9 %, 30 %, 35 %; которые начисляют доход в натуральной форме и в виде матвыгоды

31 Компании и ИП, которые платят зарплату наличными

32 КФХ