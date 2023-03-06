Регистрация и ликвидация бизнеса

Садовое товарищество не исключат из ЕГРЮЛ за несдачу отчетности

В общем случае если организация год не сдает отчетность и нет движений по счетам, ее могут исключить из ЕГРЮЛ как недействующую. Но к садоводческим, огородническим или дачным объединениям граждан – подход особый.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 28.02.2023 № КВ-4-14/2326@.

Налоговики в течение 3 дней должны направить СНТ и его руководителю уведомление о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. В нем будет указано, что можно сообщить о продолжении деятельности. На это у СНТ есть 3 месяца.

Основание – постановления Конституционного Суда от 02.12.2021 № 51-П. В нем говорится, что надо менять нормы закона о госрегистрации при исключении из ЕГРЮЛ некоммерческих организаций.

ФНС сообщает, что отсутствие операций по счету в течение года для СНТ не должно быть поводом для ликвидации.

А что касается несдачи отчетности в течение года, то за это положен штраф, но не исключение из ЕГРЮЛ, если организация по факту действующая.

Ранее аналогичные разъяснения по поводу ГСК налоговики давали в письме от 06.12.2021 № КВ-4-14/17651@.

Кстати, в Госдуме находится законопроект с поправками в закон о госрегистрации, которые касаются некоммерческих организаций.

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