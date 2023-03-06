Тинькофф перестал переводить валюту в Турцию

Банк «Тинькофф» после попадания под европейские санкции перестал переводить в Турцию доллары и евро. Об этом пишет «РБК».

«Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы. SWIFT-переводы в долларах и евро в Турцию отправить не получится», – сообщили в банке «Тинькофф».

В Турцию можно отправить денежный перевод в лирах. Ограничения распространяются только на доллары и евро.

Ранее мы писали, что «Тинькофф» перестал переводить валюту в Грузию из-за того, что местный банк-корреспондент больше обрабатывает валютные операции.