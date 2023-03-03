Тинькофф больше не переводит валюту в Грузию

«Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию, его банк-корреспондент перестал обрабатывать такие операции. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на службу поддержки банка.
Ограничений по валютным переводам нет для Абхазии и Южной Осетии.
Клиенты «Тинькофф» могут переводить доллары на счета некоторых банков Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.
Отправлять евро можно только в некоторые банки Китая и Узбекистана.
«При переводе любая валюта будет конвертироваться в рубли, а затем в валюту счета получателя перевода. Чтобы избежать издержек при конвертации валют, лучше отправлять рубли», – сообщили в банке.
25 февраля 2023 года «Тинькофф» попал под санкции ЕС.
С 27 февраля 2023 года брокер «Тинькофф инвестиции» перестал торговать иностранными ценными бумагами и евро.
2 марта 2023 года мобильное приложение банка удалили из App Store.