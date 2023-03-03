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Тинькофф больше не переводит валюту в Грузию

Банк-корреспондент перестал обрабатывать валютные переводы из-за европейских санкций против банка «Тинькофф».

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«Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию, его банк-корреспондент перестал обрабатывать такие операции. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на службу поддержки банка.

Ограничений по валютным переводам нет для Абхазии и Южной Осетии.

Клиенты «Тинькофф» могут переводить доллары на счета некоторых банков Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

Отправлять евро можно только в некоторые банки Китая и Узбекистана.

«При переводе любая валюта будет конвертироваться в рубли, а затем в валюту счета получателя перевода. Чтобы избежать издержек при конвертации валют, лучше отправлять рубли», – сообщили в банке.

25 февраля 2023 года «Тинькофф» попал под санкции ЕС.

С 27 февраля 2023 года брокер «Тинькофф инвестиции» перестал торговать иностранными ценными бумагами и евро.

2 марта 2023 года мобильное приложение банка удалили из App Store.

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