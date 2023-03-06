Примерно 8% доходов отправляются за границу

Альфа-банк проанализировал данные Центробанка и выяснил, что почти 8% ежемесячных доходов клиенты банков переводят за границу. Об этом пишет «Forbes».

В среднем с июня 2022 года иностранные счета каждый месяц растут на 7,7 млрд долларов.

«По всей видимости, защищенность доходов и низкий уровень безработицы не достаточны для восстановления спроса, так как компенсируются более сильной склонностью населения к сбережениям. Иллюстрацией новой модели поведения домохозяйств является то, что часть доходов население сейчас регулярно переводит за границу», – сказано в отчете Альфа-банка.

За 2022 год депозиты в иностранных банках выросли втрое, до 94 млрд долларов. За год клиенты перевели на свои заграничные счета 4 трлн рублей. Эта сумма рекордная с 2018 года.