Личные финансы

Примерно 8% доходов отправляются за границу

За 2022 год клиенты банков перевели за свои иностранные счета 4 трлн рублей. Это рекорд с 2018 года.

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Альфа-банк проанализировал данные Центробанка и выяснил, что почти 8% ежемесячных доходов клиенты банков переводят за границу. Об этом пишет «Forbes».

В среднем с июня 2022 года иностранные счета каждый месяц растут на 7,7 млрд долларов.

«По всей видимости, защищенность доходов и низкий уровень безработицы не достаточны для восстановления спроса, так как компенсируются более сильной склонностью населения к сбережениям. Иллюстрацией новой модели поведения домохозяйств является то, что часть доходов население сейчас регулярно переводит за границу», – сказано в отчете Альфа-банка.

За 2022 год депозиты в иностранных банках выросли втрое, до 94 млрд долларов. За год клиенты перевели на свои заграничные счета 4 трлн рублей. Эта сумма рекордная с 2018 года.

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