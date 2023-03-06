Акции предприятий новых регионов перейдут в реестры РФ

Ценные бумаги предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые выпустили до 20 сентября 2022 года, будут конвертированы в рублевый эквивалент. Об этом пишет «Коммерсант».

До конца марта 2023 года Центробанк выпустит нормативный акт о конвертации акций предприятий из новых регионов.

Процесс перевода ценных бумаг в реестры РФ будет таким же, какой был в 2014 году с акциями компаний из Крыма и Севастополя.

«Нужно было привести к общему стандарту отчетность, перенести все сделки в российские депозитарии, собрать сведения об эмитентах, объеме и стоимости ценных бумаг, выпущенных до 2014 года, в целях осуществления надзора и так далее», – заявил Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta.

Сейчас в новых регионах работает только 15-20 акционерных обществ. Капитал публичных компаний не превышает 200 млрд рублей.

В 2017 году крупные предприятия были национализированы, они существуют в виде государственных унитарных предприятий.

В процессе перевода акций может возникнуть дублирование: один и тот же эмитент будет должен соблюдать требования сразу двух стран. Из-за чего ценные бумаги предприятий окажутся номинированы в разных валютах.