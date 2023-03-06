К 8 Марта цветы станут на 23% дороже

Аналитики сервиса «Тинькофф Касса» и Tinkoff Data выяснили, что перед 8 Марта цены на цветы вырастут на четверть, по сравнению с февралем 2023 года. Однако в праздничный день они станут дешевле на 10%. Об этом пишут «Известия».

Средняя стоимость букета в предпраздничные дни вырастет на 23%, до 2 165 рублей. При этом 8 марта 2023 года цветы можно купить на 10% дешевле, потратив в среднем 1 962 рубля.

За последние пять лет стало в два раза больше покупателей, которые предпочитают заказывать цветы онлайн с доставкой. В 2023 году доля таких покупок может достигнуть 13%.

Онлайн-заказ цветов стоит дороже: 3,5 тыс. рублей. Тогда как в обычном магазине можно купить букет за 1,8 тыс. рублей.

Самый высокий средний чек на букеты будет в Москве – 2 774 рубля.

На 48% вырастет стоимость цветов в Уфе, до 2 568 рублей.

В Ростове-на-Дону Перми букеты подешевеют на 20,8%, до 1 347 рублей. Выгодно дарить цветы в Перми и в Нижнем Новгороде, они будут стоить 1 131 рубль и 1 508 рублей соответственно.

По сравнению с 2022 годом, сейчас перебоев в поставках цветов не ожидается. Рынок адаптировался к новым условиям. Букеты привезут через Турцию из Эквадора, Кении и Нидерландов.