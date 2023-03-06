Компания-арендатор: в балансе нужно проверить, как отражено право пользования активом и обязательство по аренде

Остальным арендатору надо убедиться, что в балансе отражены право пользования активом и обязательство по аренде.

Отражать эти показатели нужно даже тем, кто переходил на новые правила способом ограниченной ретроспекции.

Убедитесь, что обязательство по аренде рассчитали как приведенную стоимость будущих арендных платежей. Минфин разъяснял, что брать их нужно без учета НДС (письмо от 23.12.2022 № 07-04-09/126779).

Проверьте, что стоит корректная ставка дисконтирования для расчета ОПА по действующим договорам аренды.

Неверно будет установить единую ставку в начале года и приравнять ее к ключевой ставке ЦБ РФ.

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